Жители Набережных Челнов хотят, чтобы их дети изучали в школах китайский язык

Сейчас большинство школьников в городе учат английский язык. Фото: Олег ЗОЛОТО

Учащиеся большинства школ Набережных Челнов в качестве иностранного языка изучают английский. Есть несколько учреждений, где школьникам преподают немецкий, французский и испанский. Однако ряд горожан выступил с предложением ввести для ребят китайский язык.

Начальник управления образования города Рустем Хузин на пресс-конференции заявил, что возможность изучения школьниками китайского языка будет рассмотрена.

По данным на начало ноября, в Набережных Челнах работает 81 школа, где обучаются более 71 тысячи учеников.

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