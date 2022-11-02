За время частичной мобилизации в Татарстане женились 318 военнообязанных

Среди них не только татарстанцы, но и жители Башкортостана. Фото: Иван МАКЕЕВ

С момента объявления в России частичной мобилизации 21 сентября в ЗАГСах Казани зарегистрировали свои браки 318 мобилизованных мужчин. Среди них не только татарстанцы, но и 105 жителей Башкортостана, сообщили власти города.

За это же время в столице Татарстана установили отцовство в отношении детей 31, чьи отцы были призваны на службу. На развод подала 71 пара, в которых мужчины отправились защищать Родину.

Напомним, 31 октября сообщалось, что Татарстан выполнил задание по частичной мобилизации населения. Срочников, которых коснется осенний призыв, не будут отправлять в зону проведения спецоперации.

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