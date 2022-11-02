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НовостиОбщество2 ноября 2022 11:52

Военные – военным: в КНИТУ поддержали акцию «Мы вместе»

Фото: предоставлено пресс-службой

Фото: предоставлено пресс-службой

Машина с гуманитарной помощью для участников СВО и их семей отправилась 2 ноября в республиканский центр «Мы вместе». Сотрудники и курсанты Военного учебного центра КНИТУ-КХТИ собрали наборы с продуктами длительного хранения: консервами, крупами, подсолнечным маслом.

- Всем коллективом ВУЦ мы организовали сбор средств на приобретение необходимых вещей: как люди военные, мы хорошо понимаем, что необходимо бойцам, - рассказывает начальник кафедры радиационной, химической и биологической защиты КНИТУ Илья Неретин.

Фото: предоставлено пресс-службой

Фото: предоставлено пресс-службой

Офицер также рассказал, что уже в самое ближайшее время будут приобретены теплые вещи. Помимо сбора гуманитарной помощи, курсанты ВУЦ КНИТУ помогают организации «Мы вместе» в разгрузке и погрузке посылок, за что волонтеры центра им очень благодарны.