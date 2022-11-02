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НовостиОбщество2 ноября 2022 11:16

Песошин увеличил максимальную численность сотрудников Минкульта Татарстана

Также изменен размер их зарплат
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Предельное количество сотрудников ведомства сейчас составляет 58 человек.

Предельное количество сотрудников ведомства сейчас составляет 58 человек.

Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Премьером-министром Татарстана Алексеем Песошиным подписано постановление, в котором говорится об увеличении максимальной численности сотрудников Министерства культуры региона, а также об изменении размере их зарплат.

Предельная численность сотрудников ведомства с 1 октября составляет 58 человек. Ежемесячный фонд оплаты их труда установлен в размере 1,4 миллиона рублей.

С начала 2023 года максимальная численность сотрудников возрастет до 67,5 единиц с месячным размером оплаты труда в 1,6 миллиона рублей. 58 единиц будут приходятся на аппарат министерства, а оставшиеся 9,5 единицы - на отдел бухгалтерского учета.

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