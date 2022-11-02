Песошин увеличил максимальную численность сотрудников Минкульта Татарстана

Предельное количество сотрудников ведомства сейчас составляет 58 человек. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Премьером-министром Татарстана Алексеем Песошиным подписано постановление, в котором говорится об увеличении максимальной численности сотрудников Министерства культуры региона, а также об изменении размере их зарплат.

Предельная численность сотрудников ведомства с 1 октября составляет 58 человек. Ежемесячный фонд оплаты их труда установлен в размере 1,4 миллиона рублей.

С начала 2023 года максимальная численность сотрудников возрастет до 67,5 единиц с месячным размером оплаты труда в 1,6 миллиона рублей. 58 единиц будут приходятся на аппарат министерства, а оставшиеся 9,5 единицы - на отдел бухгалтерского учета.

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