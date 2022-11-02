В Казани полицейские накрыли очередную финансовую пирамиду - Treenity

Двум подозреваемым удалось скрыться за границей. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Жительница Казани обратилась в полицию после того, как не смогла вернуть несколько сот тысяч рублей, вложенных в финансовую пирамиду Treenity. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Идя по следам основателя и исполнительного директора очередной татарстанской пирамиды, полицейские вышли на их офис в одном из престижных торгово-развлекательных комплексов города. Пришли туда с обысками, но не застали подозреваемых. Зато там оказался некий финансовый консультант Treenity. Мужчину задержали.

Было установлено, что клиентов в эту финансовую пирамиду завлекали обычными обещаниями высоких доходов с вложений в криптовалюту.

По оценкам правоохранителей, потерпевших в этом деле больше чем одна жительница Казани, а причиненный им ущерб может достигать 100 миллионов рублей. Основатель и исполнительный директор пирамиды успели скрыться за границу до того, как к ним в офис нагрянула полиция, сообщает «БИЗНЕС Online».

Стоит отметить, что Treenity была внесена ЦБ в список организаций с признаками финансовой пирамиды еще в апреле 2022 года.

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