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НовостиОбщество2 ноября 2022 10:42

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев прокомментировал повышение своей зарплаты

Инфляция и рост цен касаются всех, отметил градоначальник
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Повышение зарплаты на 4% будет действовать с 1 октября. Фото: nabchelny.ru

Повышение зарплаты на 4% будет действовать с 1 октября. Фото: nabchelny.ru

В среду, 2 ноября, депутаты Горсовета Набережных Челнов утвердили повышение зарплат мэра города, его заместителя и ряда других муниципальных служащих. Повышение на 4% будет действовать с 1 октября.

По словам градоначальника Наиля Магдеева, что муниципальные служащие и депутаты такие же жители татарстанского автограда, как и сотрудники ПАО «КАМАЗ» и Картонно-бумажного комбината. А на этих предприятиях зарплаты рабочим также повысили. Рост цен касается всех, заметил он.

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