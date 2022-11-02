Ремонт объекта должны были начать в 2022 году и закончить к 2025. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Реконструкция Центрального стадиона в Казани отложена на неопределенный срок. Причиной этого стала нехватка денег на покрытие первоочередных расходов, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Агентства инвестиционного развития Татарстана Талию Минуллину.

По ее словам, проект очень дорогой. Из-за невозможности бюджетный вливаний в 2022 году его решили приостановить.

Отметим, что ремонт Центрального стадиона должны были начать в 2022 году при помощи государственно-частного партнерства. Завершить работы планировалось к Чемпионату мира по водным видам спорта в 2025 году.

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