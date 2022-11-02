Гидрометцентр Татарстана предупредил о гололедице на дорогах 3 ноября

Осадки в Татарстане продержаться минимум до пятницы. Фото: Олег ЗОЛОТО

В четверг, 3 ноября, как ночью, так и днем на дорогах республики местами ожидается образование гололедицы, предупредил Гидрометцентр Татарстана.

При этом, согласно его прогнозам, будет еще идти и мокрый снег с дождем, а температура воздуха в светлое время суток ожидается в пределах от +3 до -1 градуса.

К слову, такая погода сохранится и в пятницу, 4 ноября, - в День народного единства России. Так, местами пройдут все те же мокрый снег и дождь, а на дорогах образуется гололедица. Температура же воздуха днем в своих максимальных значениях будет в пределах от +2 до -1 градуса.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram