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НовостиОбщество2 ноября 2022 9:27

Гидрометцентр Татарстана предупредил о гололедице на дорогах 3 ноября

Также в течение дня будет идти мокрый снег и дождь
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Осадки в Татарстане продержаться минимум до пятницы.

Осадки в Татарстане продержаться минимум до пятницы.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В четверг, 3 ноября, как ночью, так и днем на дорогах республики местами ожидается образование гололедицы, предупредил Гидрометцентр Татарстана.

При этом, согласно его прогнозам, будет еще идти и мокрый снег с дождем, а температура воздуха в светлое время суток ожидается в пределах от +3 до -1 градуса.

К слову, такая погода сохранится и в пятницу, 4 ноября, - в День народного единства России. Так, местами пройдут все те же мокрый снег и дождь, а на дорогах образуется гололедица. Температура же воздуха днем в своих максимальных значениях будет в пределах от +2 до -1 градуса.

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