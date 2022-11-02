В память о первом главе Госалкогольинспекции Татарстана Казакове установят мемориальную доску

Он скончался 5 сентября 2016 года. Фото: Госалкогольинспекция Татарстана

В Татарстане решили увековечить имя первого руководителя местной Госалкогольинспекции Алексея Казакова. На фасаде дома №94 по улице Хади Такташа в Казани в память о нем установят мемориальную доску.

На ней будет написано: «В этом здании работал первый руководитель Госалкогольинспекции Республики Татарстан (1995–2009) Алексей Николаевич Казаков».

Ранее с такой инициативой к властям республики обратилось Министерство культуры и Госалкогольинспекция региона.

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