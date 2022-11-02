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НовостиОбщество2 ноября 2022 13:14

В Йошкар-Оле откроют три официальных елочных базара

Администрация города объявила об аукционе на их размещение
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 4 декабря.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 4 декабря.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В преддверии новогодних и рождественских праздников власти Йошкар-Олы объявили об аукционе на право заключения договора на размещение в городе елочных базаров по продаже хвойных деревьев и лапника. Торги будут проходить в электронном формате. Заявки принимаются до 4 декабря.

Разместить елочные базары планируется в трех местах: напротив дома №174 по улице Советская, на пересечении улиц Баумана и Йывана Кырли и у дома №1 по улице Васильева.

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