В Йошкар-Оле откроют три официальных елочных базара

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 4 декабря. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В преддверии новогодних и рождественских праздников власти Йошкар-Олы объявили об аукционе на право заключения договора на размещение в городе елочных базаров по продаже хвойных деревьев и лапника. Торги будут проходить в электронном формате. Заявки принимаются до 4 декабря.

Разместить елочные базары планируется в трех местах: напротив дома №174 по улице Советская, на пересечении улиц Баумана и Йывана Кырли и у дома №1 по улице Васильева.

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