По факту пожара с тремя пострадавшими на улице Декабристов в Казани возбудили уголовное дело

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Фото: Олег ЗОЛОТО

По факту пожара, который произошел ночью на 2 ноября в доме №31 по улице Декабристов в Казани, возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». По предварительным данным, причиной возгорания могла стать изношенная электропроводка, сообщают в следственном управлении СКР по Татарстану.

Напомним, на восьмом этаже многоэтажки вспыхнул электрощит и входная дверь в квартиру. Сотрудниками МЧС республики были спасены три человека: 57-летний мужчина и две женщины в возрасте 55 и 77 лет, одна из которых неходячая. У последней было выявлено отравление продуктами горения средней степени тяжести, из-за чего потребовалась госпитализация. Пожилая пара же была осмотрена и отправлена на амбулаторное лечение.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram