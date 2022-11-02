Убил хозяйку, что мешала спать: житель Елабуги задушил женщину подушкой из-за постоянных стонов

Женщину убили из-за того, что она мешала спать. Фото: Евгения ГУСЕВА

Суд признал виновным в убийстве 39-летнего жителя Елабуги. Ранее уже имевшего проблемы с законом мужчину приговорили к 9 годам колонии строгого режима, сообщает прокуратура Татарстана.

- Данный приговор в пока не вступил законную силу, - отметили в надзорном ведомстве.

Было доказано, что в феврале 2020 года мужчина гостил у своей знакомой в квартире на проспекте Нефтяников. После застолья он решил поспать. Как пояснил в ходе следствия подсудимый, женщина мешала ему в этом, потому как постоянно стонала из-за похмелья. Вот, мол, он ее и задушил подушкой. Правда, уже на суде мужчина отказался от этих признаний, но это все равно не спасло его от сурового приговора.

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