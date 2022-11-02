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НовостиОбщество2 ноября 2022 10:13

На проезжей части по улице Панфилова в Йошкар-Оле провалился асфальт

Из-за этого там временно ограничили движение автомобилей
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Причиной провала асфальта стала авария на канализационном коллекторе. Фото: Администрация Йошкар-Олы

Причиной провала асфальта стала авария на канализационном коллекторе. Фото: Администрация Йошкар-Олы

На проезжей части у дома №35 по улице Панфилова в Йошкар-Оле провалился асфальт. Причина этого - авария на канализационном коллекторе, говорят в администрации города.

На участке временно ограничили движение машин и установили предупреждающие знаки. Отключение воды в близлежащих домах не планируется. Сотрудники МУП «Водоканал» уже приступили к подготовительным мероприятиям по восстановлению дороги. По словам местных властей, ситуация находится под контролем.

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