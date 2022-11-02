27 организаций Чувашии включены в федеральный перечень системообразующих предприятий. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2022 году количество системообразующих предприятий в Чувашии значительно увеличилось. На 1 января их насчитывалось 76. В августе список пополнился еще 20 организациями. Теперь их число планируют увеличить до 111. Об этом сообщили на заседании президиума штаба по поддержке устойчивости экономики республики.

По данным, на 2 ноября 27 организаций региона включены в федеральный перечень системообразующих предприятий. 18 из них добавлены в текущем году.

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