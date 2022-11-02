На должность прокурора Спасского района Татарстана назначен Андрей Наумов

Службу в органах прокуратуры начал в 2013 году. Фото: прокуратура Татарстана

Прокурором Спасского района стал младший советник юстиции Андрей Наумов. До сих пор он был прокурором отдела по надзору за производством дознания и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Татарстана.

СПРАВКА КП

Андрей Наумов родился в Казани в 1987 году. В 2010 году он окончил Казанский федеральный университет по специальности «юриспруденция». Службу в органах прокуратуры начал в 2013 году.

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