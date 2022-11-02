Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество2 ноября 2022 7:32

Во время осенних каникул в лагерях Татарстана отдохнут более 18 тысяч детей

Большая часть их них проведет время в пришкольных лагерях с дневным пребыванием
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
По данным на 2 ноября, в лагерях уже отдыхает 63 ребенка.

По данным на 2 ноября, в лагерях уже отдыхает 63 ребенка.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 342 оздоровительных организациях Татарстана во время осенних каникул отдохнут более 18 тысяч детей. Большая часть из проведет время в пришкольных лагерях с дневным пребывание, сообщает пресс-служба Минмолодежи республики.

Для ребят в лагерях проведут разнообразную образовательную и культурную программу, в том числе приуроченную ко Дню народного единства и Конституции Татарстана.

Напомним, что особое внимание в регионе уделено детям из семей мобилизованных. Им предоставили бесплатные путевки в лагерь «Восток». Там ребят ждут спортивные и творческие мероприятия, интеллектуальные игры и квесты.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram