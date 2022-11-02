Во время осенних каникул в лагерях Татарстана отдохнут более 18 тысяч детей

По данным на 2 ноября, в лагерях уже отдыхает 63 ребенка. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 342 оздоровительных организациях Татарстана во время осенних каникул отдохнут более 18 тысяч детей. Большая часть из проведет время в пришкольных лагерях с дневным пребывание, сообщает пресс-служба Минмолодежи республики.

Для ребят в лагерях проведут разнообразную образовательную и культурную программу, в том числе приуроченную ко Дню народного единства и Конституции Татарстана.

Напомним, что особое внимание в регионе уделено детям из семей мобилизованных. Им предоставили бесплатные путевки в лагерь «Восток». Там ребят ждут спортивные и творческие мероприятия, интеллектуальные игры и квесты.

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