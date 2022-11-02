Историческая часть казанского зооботсада закрылась до весны

А вот новая часть учреждения «Река Замбези. Африка» продолжает работу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Старая часть казанского зооботсада закрылась до весны. За минувший сезон ее посетили около 100 тысяч человек, говорят в пресс-службе учреждения.

Новая часть зоопарка «Река Замбези. Африка» продолжает работу. Она открыта ежедневно с 8:30 до 17:00.

Сотрудники отмечают, что наиболее активны животные в период с 8:30 до 11:00. А в 14:00 у всех желающих есть возможность увидеть, как кормят бегемотиху Захарью.

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