На пожаре в Казани были спасены пожилая пара и неходячая женщина

Общая площадь возгорания составила два квадратных метра. Фото: МЧС Татарстана

Ночью на среду, 2 ноября, в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в доме №31 по улице Декабристов в Казани. В подъезде на восьмом этаже горел электрощит и выходная дверь в квартиру.

Прибывшие на место пожарные вывели из квартиры, дверь которой была охвачена огнем, трех человек: 57-летнего мужчину и двух женщин в возрасте 55 и 77 лет, одна из которых неходячая. У последней было выявлено отравление продуктами горения средней степени тяжести, из-за чего потребовалась госпитализация.

Общая площадь пожара составила два квадратных метра. Причина произошедшего устанавливается, сообщают в МЧС Татарстана.

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