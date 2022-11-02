Опубликована предельная сумма зарплаты терапевта в Казани

За год зарплаты терапевтов в России выросли на 9%. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, что зарплаты врачей-терапевтов в Казани достигают 185 тысяч рублей в месяц. Однако на такой уровень дохода могут претендовать только люди с научной степенью, дополнительными сертификатами и опытом работы не менее пяти лет. В среднем же зарплата врачей-терапевтов в городе составляет 73 тысячи рублей.

Согласно исследованию SuperJob, за год зарплаты терапевтов в России выросли на 9%. На сегодняшний день в Москве такие специалисты получают до 300 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге - до 260 тысяч рублей, а в Екатеринбурге, Красноярске и Новосибирске - до 200 тысяч рублей.

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