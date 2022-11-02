В результате столкновения иномарок в Тукаевском районе погибли два человека

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Фото: ГИБДД Татарстана
Утром в среду, 2 ноября, на дороге в Тукаевском районе столкнулись автомобили Great Wall и Nissan. По предварительным данным, водитель первой иномарки не выбрал безопасную скорость и выехал на встречку, где и произошло ДТП.
От полученных травм водитель и пассажир автомобиля Nissan скончались на месте. Водитель и пассажир Great Wall получили травмы и были госпитализированы.
- Обстоятельства произошедшего выясняются, - сообщают в Госавтоинспекции Татарстана.
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