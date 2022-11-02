Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия2 ноября 2022 6:24

В результате столкновения иномарок в Тукаевском районе погибли два человека

По предварительным данным, в авто, где они находились, на скорости влетел Great Wall
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Фото: ГИБДД Татарстана

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Фото: ГИБДД Татарстана

Утром в среду, 2 ноября, на дороге в Тукаевском районе столкнулись автомобили Great Wall и Nissan. По предварительным данным, водитель первой иномарки не выбрал безопасную скорость и выехал на встречку, где и произошло ДТП.

От полученных травм водитель и пассажир автомобиля Nissan скончались на месте. Водитель и пассажир Great Wall получили травмы и были госпитализированы.

- Обстоятельства произошедшего выясняются, - сообщают в Госавтоинспекции Татарстана.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram