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НовостиОбщество2 ноября 2022 6:07

Остатки денег из бюджета Набережных Челнов направят на поддержку семей участников спецоперации

Решение согласовано с главой Татарстана Рустамом Минниханов
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
На оплату детсадов для семей бойцов ранее было направлено 20 миллионов рублей.

На оплату детсадов для семей бойцов ранее было направлено 20 миллионов рублей.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Большую часть нерастраченных за 2022 год денег из бюджета Набережных Челнов решено направить на поддержку семей участников спецоперации на Украине. Такое решение местные власти уже согласовали с главой Татарстана Рустамом Минниханов.

На очередной сессии Горсовета депутаты отметили, что 12 миллионов рублей из бюджета были направлены на организацию новогодних праздников и подарки для детей из малообеспеченных семей, семей сотрудников муниципальных учреждений и семей мобилизованных. На оплату детсадов для семей мобилизованных было направлено еще 20 миллионов.

Из других крупных расходов: 10 миллионов рублей на финансирование русского драмтеатра «Мастеровые» и новой школы №62, четыре миллиона рублей на исполнение судебных решений и три миллиона рублей на финансирование публикаций муниципальных правовых актов в печатных изданиях.

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