Остатки денег из бюджета Набережных Челнов направят на поддержку семей участников спецоперации

На оплату детсадов для семей бойцов ранее было направлено 20 миллионов рублей. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Большую часть нерастраченных за 2022 год денег из бюджета Набережных Челнов решено направить на поддержку семей участников спецоперации на Украине. Такое решение местные власти уже согласовали с главой Татарстана Рустамом Минниханов.

На очередной сессии Горсовета депутаты отметили, что 12 миллионов рублей из бюджета были направлены на организацию новогодних праздников и подарки для детей из малообеспеченных семей, семей сотрудников муниципальных учреждений и семей мобилизованных. На оплату детсадов для семей мобилизованных было направлено еще 20 миллионов.

Из других крупных расходов: 10 миллионов рублей на финансирование русского драмтеатра «Мастеровые» и новой школы №62, четыре миллиона рублей на исполнение судебных решений и три миллиона рублей на финансирование публикаций муниципальных правовых актов в печатных изданиях.

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