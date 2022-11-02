В декларации о доходах депутата Горсовета Набережных Челнов Шаронова нашли нарушения

Он также является директором одного из филиалов ОАО «Сетевая компания». Фото: Анастасия ОСИПОВА

В декларации о доходах депутата Горсовета Набережных Челнов Эдуарда Шаронова выявлены нарушения. Он также является директором филиала ОАО «Сетевая компания» «Набережночелнинские электрические сети».

В 2021 году доходы народного избранника выросли на 1,1 миллиона рублей – до 7,8 миллиона рублей. Однако вопросы у прокуратуры возникли к его декларации за 2020 год. Они связаны с банковскими счетами, сообщают chelny-biz со ссылкой на слова самого Шаронова.

Вопрос о выявленных нарушениях будет рассмотрен на сессии Горсовета в среду, 2 ноября.

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