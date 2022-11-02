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НовостиОбщество2 ноября 2022 5:28

В декларации о доходах депутата Горсовета Набережных Челнов Шаронова нашли нарушения

Они связаны с банковскими счетами, заявил сам народный избранник
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Он также является директором одного из филиалов ОАО «Сетевая компания».

Он также является директором одного из филиалов ОАО «Сетевая компания».

Фото: Анастасия ОСИПОВА

В декларации о доходах депутата Горсовета Набережных Челнов Эдуарда Шаронова выявлены нарушения. Он также является директором филиала ОАО «Сетевая компания» «Набережночелнинские электрические сети».

В 2021 году доходы народного избранника выросли на 1,1 миллиона рублей – до 7,8 миллиона рублей. Однако вопросы у прокуратуры возникли к его декларации за 2020 год. Они связаны с банковскими счетами, сообщают chelny-biz со ссылкой на слова самого Шаронова.

Вопрос о выявленных нарушениях будет рассмотрен на сессии Горсовета в среду, 2 ноября.

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