В Татарстане на реке Кама теплоход «Очаков», груженный пиломатериалами, сел на мель

Снимать судно с мели начнут в светлое время суток. Фото: Из архива МЧС Татарстана

В этот вторник, 1 ноября, в 19.15 в экстренные службы от дежурного диспетчера Казанского района водных путей и судоходства (контрольный пункт Чистополь) поступила информация о том, что на 1477,5 километре реки Кама теплоход-сухогруз «Очаков», сел на мель, сообщает МЧС Татарстана.

- Со слов диспетчера судно перевозит 1 750 тонн пиломатериалов и следовал по маршруту Ерзовка – Астрахань. В результате произошедшего корпус поврежден не был, течи нет, теплоход навигации других судов не мешает, помощи МЧС не требуется, - отметили в ведомстве.

В итоге было принято решение - работы по снятию «Очакова» с мели начать в светлое время суток 2 ноября.

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