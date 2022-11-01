Из-за отравления угарным газом двух женщин и четверых детей в Азнакаево возбудили уголовное дело

В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники следственного комитета. Фото: Олег ЗОЛОТО

По факту отравления угарным газом двух женщин и четверых малолетних детей, в том числе одного младенцев, в Азнакаево возбуждено уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», сообщает следственный комитет Татарстана.

- Сейчас следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - отметили в ведомстве.

На данный момент было установлено, что в квартиру дома №28 на улице Нефтяников женщина с детьми пришла в гости к сестре, у которой также есть дети. Через некоторое время она заметила, что ребята начали задыхаться. Женщина позвонила отцу и попросила вызывать «скорую». Медики, прибыв на место происшествия, увезли всех в больницу.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram