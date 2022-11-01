В Азнакаево неизвестным веществом отравились две матери и четверо малолетних детей

И взрослых, и детей увезли в больницу на "скорой". Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В этот вторник, 1 ноября, в Азнакаево в «скорую помощь» обратились жители одного из многоквартирных домов. Проживающим вместе двум сестрам и их четверым детям – младенцу, а также ребятам в возрасте 2, 5 и 6 лет, стало плохо.

Прибывшие на место происшествия медики всех госпитализировали с отравлением неизвестным веществом. Сейчас специалисты выясняют, был ли это угарный или все же бытовой газ. По данному факту проводится прокурорская проверка.

- Совместно с профильными специалистами сотрудники надзорного органа установят обстоятельства и причины случившегося, а также проверят соблюдение требований законодательства об обеспечении безопасности при использовании и содержании внутридомового газового оборудования, - сообщили в прокуратуре Татарстана.

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