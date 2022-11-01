В Ново-Савиновском районе Казани запланировали сдать новую школу на 1 224 места в 2023 году

Это будет трехэтажное здания площадью 24,5 тысячи квадратных метров. Фото: metshin.ru

Темпы строительства позволяют уверенно говорить, что в 2023 году в Ново-Савиновском районе Казани около перекрестка улиц Нигмаатуллина и Сибгата Хакима будет открыта новая школа на 1 224 ученика.

В этот вторник, 1 ноября, на стройплощадку прибыл мэр города Ильсур Метшин. Осмотрев все, он заявил, что работы по возведению образовательного учреждения идут хорошими темпами.

Отметим, что строительство этой школы ведется по нацпроекту «Образование». В итоге это будет трехэтажное здания площадью 24,5 тысячи квадратных метров. Как пояснил Илсьуру Метшину зам директора Главного инвестиционно-строительного управления Татарстана Динар Бадрутдинов, сейчас на месте идут строительно-монтажные работы, монолитный каркас школы уже готов, а возведения стен из кирпича находится на завершающей стадии. В целом все работы здесь выполнены более чем на 30%. Они идут по графику.

По плану, на первом этаже новой школы будут кабинеты учеников младших классов, на втором и третьем этажах помимо учебных классов создадут актовый зал, столовую, два бассейна, два спортзала и библиотеку.

Кроме того, на территории будущего образовательного учреждения появятся футбольное поле, площадки для волейбола, баскетбола и тенниса.

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