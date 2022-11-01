В Казани объявили конкурс на лучший эскиз скульптуры «Туган тел»

Участником конкурса может быть как один автор, так и коллектив. Фото: Марат Мугинов, пресс-служба Мэрии Казани.

Министерство культуры Татарстана совместно с республиканским «Союзом писателей» объявило конкурс на лучший эскиз скульптуры, посвященной стихотворению Габдуллы Тукая «Туган тел» («Родной язык»).

Разместить памятник планируют возле здания Национальной библиотеки республики со стороны Кремлевской набережной.

Конкурс пройдет с 1 ноября 2022 по 31 января 2023 года. Стать участниками могут профессиональные скульпторы и архитекторы, имеющие гражданство России и проживающие в ней. Это может быть как один автор, так и целый коллектив.

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