Оперштаб Татарстана сообщил, что если повестки и продолжат приходить, то только единично и для сверки данных

Сейчас основная работа татарстанских военкоматов будет направлена на осеннюю призывную кампанию по набору на срочную службу в армию вне зоны спецоперации. Фото: Олег УКЛАДОВ

Несмотря на то, что глава Татарстана Рустам Минниханов объявил о выполнении республикой задачи от Минобороны России по частичной мобилизации, жителям региона все еще могут приходить повестки в военкомат. Правда, если это и произойдет, то только в единичных случаях, да и то лишь для сверки данных, сообщает оперштаб Татарстана со ссылкой на военкомат республики. Там также уточнили, что граждане и сами могут прийти в военный комиссариат без повестки, чтобы обновить там данные о себе.

Основная же сейчас работа военкоматов будет направлена на осеннюю призывную кампанию, которая продлится с 1 ноября и до 31 декабря. В связи с этим повестки будут приходить только срочникам.

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