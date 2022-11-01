В Казани в 2022 году садоводческими маршрутами воспользовались 708,5 тысячи человек

В качестве эксперимента автобус маршрута №111с продолжит курсировать по утвержденному графику. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В столице Татарстана завершили работу пять сезонных садоводческих маршрутов: №№39с, 41с, 92с, 101с и 109с. Ими в 2022 году воспользовались 708,5 тысячи пассажиров, сообщает городской комитет по транспорту.

Однако в качестве эксперимента автобус маршрута №111с продолжит курсировать по утвержденному графику. Отправляется он от остановки "Станция метро "Проспект Победы" и едет до остановки "Жиркомбинат".

Отметим, в Казани работа сезонных садоводческих маршрутов стартовала 15 апреля . Движение открылось раньше запланированного срока. Так, ежедневно на шести сезонных маршрутов курсировали 13 автобусов по наиболее популярным направлениям: до жилых массивов Станционные Дербышки, Дальние Сады, Новое Шигалеево, Жиркомбинат, садовых обществ "Крутушка" и "Текстильщик".

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram