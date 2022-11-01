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НовостиПолитика1 ноября 2022 14:00

В Татарстане похоронили бойца именного батальона "Тимер"

Также в последний путь проводили 28-летнего контрактника Шавката Маняпова
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Провожать солдат пришли родные и близкие, друзья, сослуживцы ребят и неравнодушные жители.

Провожать солдат пришли родные и близкие, друзья, сослуживцы ребят и неравнодушные жители.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Нижнекамске проводили в последний путь двух жителей района, ушедших в зону спецоперации в качестве добровольцев. Это 53-летний боец именного батальона "Тимер" Евгений Полшков и 28-летний контрактник Шавкат Маняпов.

Провожать солдат пришли родные и близкие, друзья, сослуживцы ребят, неравнодушные жители и мэр Нижнекамска Рамиль Муллин.

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