Жила с его двоюродным братом: мужчину обвиняют в попытке убийства на почве ревности в Набережных Челнах

Причастность к преступлению мужчина признал частично. Фото: Иван ВИСЛОВ

42-летнему иностранцу, который приехал на заработки в Набережные Челны, предъявлено обвинение в покушении на убийство. Преступление произошло в татарстанском автограде 28 октября.

По версии следствия, в сентябре обвиняемому позвонила сожительница, которая сообщила, что отправилась на заработки в Анапу. Однако в ходе беседы по видеосвязи мужчина понял, что женщина ему врет и находится в Набережных Челнах. Он вычислил адрес, а приехав туда, обнаружил возлюбленную в обществе своего двоюродного брата.

28 октября обвиняемый предложил сожительнице встретиться и поставить точку в отношениях. На встречу вместе с женщиной пришел и его родственник. Между мужчинами произошел конфликт, который перерос в драку. В какой-то момент злоумышленник несколько раз ударил противника ножом.

Потерпевший был вовремя госпитализирован.

- Причастность к совершению преступления обвиняемый признал частично. Судом по ходатайству следователя в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Обстоятельств произошедшего устанавливаются, - сообщают в следственном управлении СКР по Татарстану.

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