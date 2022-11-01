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НовостиОбщество1 ноября 2022 13:07

Перевозчик из Набережных Челнов призвал не оплачивать проезд переводом на карту

Это незаконная самодеятельность, говорт Николай Тятюшкин
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Оплатить проезд легитимным образом можно наличными, либо через банковскую карту.

Оплатить проезд легитимным образом можно наличными, либо через банковскую карту.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Набережных Челнах участились случаи оплаты проезда лично персоналу транспорта с мобильных телефонов. Это незаконная самодеятельность, заявил руководитель ООО «Пассажирские перевозки» Николай Тятюшкин.

По словам перевозчика, ответственность за такие нарушения должны нести обе стороны, как в случае с дачей взятки. Пассажиры порой сами спрашивают об электронном способе оплаты, а водители протягивают им заранее заготовленные визитки.

Билеты можно приобрести легитимным образом лишь наличными, либо посредством банковской карты. Важно не идти на поводу отдельных водителей и не пополнять их личные счета, приводят слова Тятюшкина «Челнинские Известия».

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