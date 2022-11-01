Перевозчик из Набережных Челнов призвал не оплачивать проезд переводом на карту

Оплатить проезд легитимным образом можно наличными, либо через банковскую карту. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Набережных Челнах участились случаи оплаты проезда лично персоналу транспорта с мобильных телефонов. Это незаконная самодеятельность, заявил руководитель ООО «Пассажирские перевозки» Николай Тятюшкин.

По словам перевозчика, ответственность за такие нарушения должны нести обе стороны, как в случае с дачей взятки. Пассажиры порой сами спрашивают об электронном способе оплаты, а водители протягивают им заранее заготовленные визитки.

Билеты можно приобрести легитимным образом лишь наличными, либо посредством банковской карты. Важно не идти на поводу отдельных водителей и не пополнять их личные счета, приводят слова Тятюшкина «Челнинские Известия».

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