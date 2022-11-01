Министр экономики Татарстана рассказал о кредитных каникулах для мобилизованных

Для этого нужно отправить заявление в организацию, где были получены деньги. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

С 7 октября мобилизованным гражданам стали предоставляться кредитные каникулы на время их участия в спецоперации на Украине. Об этом в ходе брифинга в Дома правительства Татарстана заявил глава Минэкономики республики Мидхат Шагиахметов.

Министр объяснил, что военнослужащим обязаны приостановить платежи за любого вида потребительские кредиты и займы. Кредиторами могут быть как кредитные и микофинансовые организации, так и потребительские кооперативы, сельхозкооперативы и ломбарды.

Для этого заемщику или другому лицу, имеющему доверенность, нужно отправить заявление в организацию, где были получены деньги.

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