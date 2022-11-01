В ГИБДД Набережных Челнов предупредили водителей о непогоде, которая может стать причиной ДТП

Автомобилистам стоит сменить летние колеса на зимние и избегать лишних маневров. Фото: Олег ЛУГОВОЙ

В первые дни ноября в Татарстане ожидается непогода со снегом, сильным ветром и перепадами температур. В ряде районов возможны метели, гололед и снежная каша на дорогах. В связи с этим начальники ГИБДД Набережных Челнов Радий Кадиков обратился к водителями и попросил их быть внимательнее.

Он также напомнил о том, что горожане не должны оставлять машины на магистральных проспектах и местных проездах, так как это мешает снегоуборочной технике. В противном случае транспорт будут эвакуировать.

Чтобы избежать аварий, автомобилистам стоит сменить летние колеса на зимние и избегать лишних маневров.

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