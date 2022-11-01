В рамках осеннего призыва на службу из Набережных Челнов отправят более 270 человек

Уезжать они начнут после 7 ноября.
Фото: Алексей ФОКИН
Стало известно, что в рамках осеннего призыва на срочную службу из Набережных Челнов будут отправлены более 270 человек. Уезжать они начнут после 7 ноября, сообщают «Челнинские известия» со ссылкой на военный комиссариат города.
Напомним, ранее «Комсомолка» писала, что в рамках осеннего призыва 2022 года в армию решено отправить около трех тысяч жителей Татарстана. Призыв будут идти до 31 декабря.
Важно отметить, что срочники не будут отправлены в зону спецоперации.
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