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НовостиОбщество1 ноября 2022 12:00

В рамках осеннего призыва на службу из Набережных Челнов отправят более 270 человек

Всего из Татарстана заберут порядка трех тысяч мужчин
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Уезжать они начнут после 7 ноября.

Уезжать они начнут после 7 ноября.

Фото: Алексей ФОКИН

Стало известно, что в рамках осеннего призыва на срочную службу из Набережных Челнов будут отправлены более 270 человек. Уезжать они начнут после 7 ноября, сообщают «Челнинские известия» со ссылкой на военный комиссариат города.

Напомним, ранее «Комсомолка» писала, что в рамках осеннего призыва 2022 года в армию решено отправить около трех тысяч жителей Татарстана. Призыв будут идти до 31 декабря.

Важно отметить, что срочники не будут отправлены в зону спецоперации.

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