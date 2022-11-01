МТС Travel предложил туриндустрии Татарстана сервис бронирования гостиниц и санаториев

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Это поможет сделать региональные туристические порталы удобнее для путешественников. Теперь на туристические сайты Татарстана можно добавить бесплатный модуль бронирования отелей. Регион при этом будет получать комиссию с забронированного и оплаченного на портале жилья.

Услугу бронирования и клиентский сервис 24х7 обеспечит— компания «Броневик». С модулем бронирования гости республики смогут выбрать даты заселения, место проживания, количество гостей и указать нюансы размещения, а также оплатить проживание прямо на сайте туристического портала или любого сайта о путешествиях, а также на страницах гостиниц в интернете без перехода на сторонние сайты.

Компании обладают крупной инвентарной базой в стране. Она включает более 50 тысяч отелей, гостиниц, апартаментов, баз отдыха, санаториев и пр. В Татарстане для бронирования доступны более 1100 отелей, апартаментов и санаториев. С каждым объектом размещения компания работает без посредников, что делает бронирование безопасным и позволяет избегать неприятных сюрпризов.

- Татарстан неизменно остается в ТОП-10 внутренних направлений туризма, за прошлый год только в Казани побывало три миллиона туристов. Республика продолжает активно обустраивать инфраструктуру, в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» развивает национальные турмаршруты, создает кемпинги и глэмпинги. Удобный модуль бронирования, интегрированный в сайты, где туристы черпают информацию о предстоящем отдыхе (например, на страницах курортных бюро или туристических порталах) поможет быстрее и эффективнее спланировать отпуск, и даже подтолкнуть к принятию решения о поездке, — прокомментировал директор МТС в Татарстане Марат Шакиров.

Первыми в России модуль бронирования использовали на туристическом портале Ярославской области — «Ярославия». Теперь гости области могут узнать все необходимое о будущем путешествии, подобрать достопримечательности к осмотру и, не покидая пределы портала, забронировать номер в отеле.