В Татарстане ожидаются метель и гололедица

Непогода обрушится на республику 2 ноября. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В среду, 2 ноября, в Казани ожидается непогода со снегом, местами сильным. В отдельных районах возможна даже кратковременная метель. Порывы ветра местами будут достигать 18 м/с, предупреждают в Гидрометцентре республики.

Ночью прогнозируется от 0 до +3 градусов, днем – от 0 до +3. В связи с перепадами температур на дорогах не исключена гололедица, снежная каша, а на востоке региона снежные заносы.

Мокрый снег продолжит идти в Татарстане и 3 числа. Ночью ожидается от +1 до -4, на востоке до -8. Днем – от +3 до -1. На дорогах будут все те же гололедица и снежная каша.

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