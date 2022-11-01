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НовостиОбщество1 ноября 2022 11:34

Площадь засыпки реки у «Чаши» в Казани сократили в 14 раз

Она составит 9149,18 квадратного метра
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Работы планируется закончить к июлю 2023 года. Фото: kzn.ru

Работы планируется закончить к июлю 2023 года. Фото: kzn.ru

Итоговая площадь засыпки реки Казанка у Центра семьи «Казан» составит 9149,18 квадратного метра. Это в 14 раз меньше, чем планировалось изначально, когда говорилось о 14 гектарах.

Засыпать реку будут только с одной стороны – между полуостровом и Кремлевской дамбой. Работы планируется закончить к июлю 2023 года. Использовать участок хотят с августа. Там могут разместить парк, спортивные площадки, архитектурные формы или другие «некапитальные нестационарные строения и сооружения».

Разрешение на создание искусственного земельного участка размещено на сайте Исполкома города. Документы утверждены Главстроем Татарстана.

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