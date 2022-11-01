Бездомный рецидивист из Чувашии подозревается в краже из церкви

Преступление произошло в селе Чурачики Цивильского района. Фото: МВД по Чувашии

49-летний ранее судимый бездомный житель Цивильского района подозревается в краже из церкви Успения Пресвятой Богородицы в селе Чурачики. Сообщение о преступлении поступило в полицию утром 30 октября.

Злоумышленник проник в церковь, разбив окно. Он похитил серебряные ювелирные изделия из шкатулки в церковной лавке и вскрыл ящик для пожертвований.

- Сотрудники МО МВД РФ «Цивильский» получили информацию, что накануне в населенном пункте находился мужчина, у которого имелся порез на руке. Его удалось оперативно задержать. Похищенные ювелирные изделия изъяты, - говорят в МВД по Чувашии.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Следователи будут ходатайствовать о его аресте.

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