В Казани состоится предпремьерный показ новой комедии «Любовники»

Фото: кадр из фильма

Вечером во вторник, 1 ноября, в Казани состоится предпремьерный показ комедии «Любовники». Мероприятие пройдет в кинотеатре «Синема 5» в ТРК «Республика».

«Любовники» - фильм о Саше, Леше и Паше, которые, пытаясь наладить личную жизнь, идут на групповую терапию для мужчин, пострадавших от женщин. Случайная встреча оборачивается гениальным планом — друзья решают помогать товарищам по несчастью, выводя коварных любовниц на чистую воду. Вот только они те ещё гуру отношений и понятия не имеют, как помочь даже самим себе.

Фильм выйдет на большие экраны 3 ноября, но казанцы могут увидеть его заранее.