В Набережных Челнах КАМАЗ завершил тестовую эксплуатацию сервиса IT-маршруток

"Челнок" - это сервис-гибрид общественного транспорта и такси. Фото: chelnok.space

В Набережных Челнах завершена тестовая эксплуатация сервиса гибрида маршруток и такаси. Уже в ноябре его запустят в штатном режиме.

Тестовый период длился в течение месяца. За это время были перевезены более 7,5 тысячи пассажиров. В дальнейшем стоимость проезда составит 51 рубль. Цена будет меняться в зависимости от успеха проекта.

Отметим, это сервис-гибрид общественного транспорта и такси. Данный автобус будет объезжать только те остановки, к которым он вызван пассажирами через мобильное приложение.

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