Плату за техосмотр легковых машин в Чувашии хотят увеличить на 64%

Проект постановления об изменении стоимости технического осмотра транспорта в случае принятия вступит в силу с 1 января 2023 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

Плату за проведение технического осмотра легковых машин в Чувашии планируют увеличить на 64%. Соответствующий проект постановления разработала Госслужба по тарифам республики.

Согласно документу, плата за прохождение техосмотра для легковушек возрастет на 356 рублей - с 557 до 913 рублей. Для пассажирских автобусов с более восемью местами и массой не более пяти тонн - на 467 рублей (с 1 096 до 1 563 рублей). Для городского электротранспорта - на 133 рубля (до 1 061 рубля).

В случае принятия данное постановление вступит в силу с 1 января 2023 года.

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