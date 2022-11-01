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НовостиОбщество1 ноября 2022 9:05

На улице Галиаскара Камала в Казани ограничили движение транспорта

Это связано с ремонтными работами
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Движение ограничат в три этапа.

Движение ограничат в три этапа.

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Во вторник, 1 ноября, на улице Галиаскара Камала в Казани ограничили движение автомобилей. Причина - ремонт дороги, пояснили в Комитете внешнего благоустройства города.

До 22 ноября частично перекрыта проезжая часть от улицы Нариманова до улицы Тукая и от улицы Тукая до улицы Московской. Кроме того, с 12 по 13 ноября полностью ограничат движение от улицы Нариманова до улицы Тукая. С 19 по 20 ноября - от улицы Тукая до улицы Московской.

Ранее мы писали, что в центре столицы Татарстана поэтапно перекроют движение еще на пяти улицах.

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