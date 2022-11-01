В Чувашии по подозрению в секс-насилии задержали рецидивиста, недавно вышедшего на свободу

Преступление произошло в Канаше вечером 25 октября. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

46-летний житель Канаша подозревается в секс-насилии. По версии следствия, вечером 25 октября он напал на женщину, которая возвращалась домой, и затащил ее к гаражам, где и совершил в отношении потерпевшей незаконные действия.

Известно, что мужчина дважды был судим за совершение преступлений сексуального характера. В последний раз он вышел на свободу чуть более полугода назад – в апреле, сообщают в следственном управлении СКР по республике.

Подозреваемый. Фото: СУ СКР по Чувашии

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