За год число нуждающихся в жилье в Чувашии сократилось на 2,5 тысячи семей

В Чувашии на обеспечение жилыми помещениями нуждающихся семей в 2022 году выделено более 1,7 миллиарда рублей. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На начало текущего года на учете в качестве нуждающихся в жилье в Чувашии состояли 61 087 семей. Это на 2,5 тысячи семей меньше, чем было в начале 2021 года, сообщает пресс-служба администрации главы республики Олега Николаева.

Кроме того, с начала 2022 года были улучшены жилищные условия 991 семей. Из них 434 - молодые семьи, 26 - многодетные, 22 - проживающие в аварийном жилье, 174 - получившие льготную ипотеку, а также 77 ветеранов и инвалидов, 258 детей-сирот.

- Сейчас существует достаточно большой перечень форм поддержки и инструментов реализации программы, начиная от прямых договоров по закупке и заканчивая предоставлением жилищных сертификатов. Надо работать с очередниками, в том числе детьми-сиротами, - считает Николаев.

Отметим, что в республике на обеспечение жилыми помещениями нуждающихся семей в текущем году было выделено более 1,7 миллиарда рублей.

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