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НовостиЗдоровье1 ноября 2022 8:30

В Татарстане снижается число ежедневно выявляемых случаев COVID-19

За последние сутки вирус подтвердился у 137 человек
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Коллективный иммунитет местного населения к болезни по-прежнему составляет 3,9%.

Коллективный иммунитет местного населения к болезни по-прежнему составляет 3,9%.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Татарстане продолжает снижаться число ежедневно выявляемых случаев COVID-19. Так, за минувшие сутки вирус в республике подтвердился у 137 человек. Вместе с тем, госпитализация потребовалась 35 зараженным, а выписаны были 208 переболевших человек, сообщает во вторник, 1 ноября, федеральный оперштаб по борьбе с болезнью.

Отметим, что с начала пандемии коронавирус в регионе подтвердился у 187 600 человек, 184 200 из которых выздоровели, а 2 005 – скончались. По последним данным, коллективный иммунитет местного населения к COVID-19 составляет 3,9%.

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