2 ноября в ряде домов Советского района Казани отключат воду

Все дело в проведении работ по подключению водопроводов. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 9:00 2 ноября до 6:00 3 ноября в ряде домов Советского района Казани не будет воды. Причина ее отключения – проведение работ по подключению водопроводов, сообщают в МУП «Водоканал».

Водоснабжения не будет в домах №№34а, 37, 37 (корп.1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17), 37а, 37/1, 38, 38б и 38б/1 по улице Гвардейская, домах №№49, 51, 53, 55 и 57 по улице Наки Исанбета, доме №6 по улице Макаренко, домах №№1, 2, 2 (корп.2а), 3, 5 и 7 по улице Седова и домах №№9, 11 и 13 по улице Толбухина.

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