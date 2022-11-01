В техникумах Чувашии начали шить одежду для мобилизованных

Первую партию толстовок передадут солдатам в первых числах ноября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Колледжи и техникумы Чувашии присоединились к акции поддержки участников спецоперации на Украине «Шьем для наших». Студенты совместно с педагогами шьют теплые вещи и вяжут носки для мобилизованных, сообщает Министерство образования и молодежной политики республики.

Так, например, в Цивильском аграрно-технологическом техникуме организовали пошив толстовок. Материалы для их создания были закуплены на средства, собранные центром всероссийского волонтерского движения «Мы вместе». Оно действует на базе образовательного учреждения.

Первую партию толстовок передадут солдатам в первых числах ноября.

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