В Татарстане «УАЗ» на скорости вылетел с дороги, но водителя спасли ремни безопасности

ДТП произошло на трассе «Цивильск-Ульяновск» в Дрожжановском районе. Фото: ГИБДД Татарстана

В понедельник, 31 октября, на трассе «Цивильск-Ульяновск» в Дрожжановском районе автомобиль «УАЗ» съехал в кювет и опрокинулся. По предварительным данным, 70-летний водитель не выбрал безопасную скорость.

В результате ДТП автомобиль получил серьезные повреждения. А вот водитель и его пассажир почти не пострадали – их спасли ремни безопасности, сообщают в ГИБДД Татарстана.

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