Семьи погибших участников спецоперации смогут бесплатно посещать спортивные учреждения Марий Эл

Соответствующие изменения в действующий указ внес глава республики. Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

Глава Марий Эл Юрий Зайцев внес изменения в действующий указ «О Дне здоровья и спорта». Расширен перечень граждан, имеющих право бесплатно посещать спортивные учреждения и мероприятия в этот день.

В перечень добавили волонтеров, которые осуществляли действительность в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, и членов семей погибших участников спецоперации на Украине. Также в списке появились лица, который были командированы на вышеуказанные территории.

Отметим, что День здоровья и спорта отмечается в Марий Эл ежегодно 30 октября. Приуроченные к нему мероприятия проводятся в республике несколько дней.

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